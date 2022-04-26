Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро») продемонстрировал один из лучших результатов по стартовым просмотрам на платформе HBO Max. Об этом 26 апреля пишет портал «Канобу».

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Так, в первую неделю супергеройская лента собрала 4,1 млн просмотров, уступив лишь «Мортал Комбату» с результатом в 4,3 млн за аналогичный отрезок. К слову, фильму Мэтта Ривза всё равно удалось обойти такие успешные проекты, как «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина 1984» и «Лига Справедливости».

Напомним, что премьера «Бэтмена» в кинотеатрах США состоялась 4 марта 2022 года. В мировом прокате кинокомикс собрал почти $760 млн.

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