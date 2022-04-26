Вашингтон, 26 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро») продемонстрировал один из лучших результатов по стартовым просмотрам на платформе HBO Max. Об этом 26 апреля пишет портал «Канобу».

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

Так, в первую неделю супергеройская лента собрала 4,1 млн просмотров, уступив лишь «Мортал Комбату» с результатом в 4,3 млн за аналогичный отрезок. К слову, фильму Мэтта Ривза всё равно удалось обойти такие успешные проекты, как «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина 1984» и «Лига Справедливости».

Напомним, что премьера «Бэтмена» в кинотеатрах США состоялась 4 марта 2022 года. В мировом прокате кинокомикс собрал почти $760 млн.