Белгород, 26 апреля 2022, 16:43 — REGNUM Гражданина России, пытавшегося примкнуть к националистическим батальонам на Украине, арестовали в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе регионального УФСБ.
Силовики задержали мужчину, намеревавшегося выехать на территорию Украины для участия в составе националистических батальонов в боевых действиях против Вооружённых Сил Российской Федерации.
Уголовное дело возбуждено по статье «Организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём».