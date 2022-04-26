Белгород, 26 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Гражданина России, пытавшегося примкнуть к националистическим батальонам на Украине, арестовали в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Силовики задержали мужчину, намеревавшегося выехать на территорию Украины для участия в составе националистических батальонов в боевых действиях против Вооружённых Сил Российской Федерации.

«Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел УФСБ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём».