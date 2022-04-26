Москва, , 16:50 — REGNUM Заявление заместителя британского министра обороны Джеймса Хиппи об обстрелах украинскими формированиями российских территорий таково, что остаётся только удивляться «глубине полёта» мысли руководства военного ведомства Британии.

Мария Захарова Mid.ru

Как написала 26 апреля в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Хиппи, будто бы «абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику», тогда и Россия может поступать подобным образом, следуя такой логике.

И российские военные, если рассуждать так, как это делает британский представитель, во имя «нарушения логистики военных поставок» могут «наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму».

Мария Захарова «Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран».

Напомним, по словам Хиппи, обстрелы российских территорий со стороны Украины оправданы, ведь они усложняют поставки оружия в зону проведения Россией спецоперации, и, если этого не делать, «это напрямую приведёт к смертям и кровопролитию на территории Украины».

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