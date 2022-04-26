Казань, , 16:39 — REGNUM Со 2 июня авиакомпания «РусЛайн» возобновляет авиаперелеты из Казани в Калугу. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолет авиакомпании «Руслайн» Rusline.aero

Вылеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Борт из столицы Татарии отправится в 10:45, прибытие в Калугу ожидается в 12:30. Обратный вылет намечен в 13:15, посадка в Казани — в 15:05. Время в городах совпадает с московским.

Выполнять пассажирские перевозки будут самолетами Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров до 29 сентября. Время в пути составит 1 час 45 минут.

ИА REGNUM напоминает, с 3 мая возобновляются полеты из Казани в Петрозаводск.

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