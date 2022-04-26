Архангельск, 26 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Все ветераны Великой Отечественной войны в Архангельской области уже получили выплаты из областного бюджета ко Дню Победы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны

«В прошлом году мы приняли решение увеличить размер этой выплаты в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей. И выплачивать ее будем не только в юбилейные годы Победы, а ежегодно», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области размер региональной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны вырос с 10 до 15 тысяч.