Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону не будут устанавливать отдельные нормативы для могил военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Предложения городских властей оказались противоречащими федеральному законодательству о погребении.

Кладбище Марина Каширская © ИА REGNUM

«Проект решения предусматривал создание одиночных захоронений. Но по закону у близких родственников умершего есть право быть подзахороненными к нему. Поэтому данный проект не может быть утверждён и не будет выноситься на рассмотрение гордумой», — пояснил глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Дмитрий Олейников («Единая Россия»).

ИА REGNUM сообщало, что под могилу бойцов предлагалось выделять участок размером 2,3 метра на 1,5 метра. Высота памятника на могиле ограничивалась 1,2 метра. Также нельзя было бы ставить ограду.

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