Тамбов, 26 апреля 2022, 16:34 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
26 апреля выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 75 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 110 тыс. 278 пациентов, в том числе 25 – за последние сутки.
За весь период скончались 2380 человек. Подтверждено три новых летальных случая.