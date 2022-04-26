Тамбов, 26 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

26 апреля выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 75 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 110 тыс. 278 пациентов, в том числе 25 – за последние сутки.

За весь период скончались 2380 человек. Подтверждено три новых летальных случая.