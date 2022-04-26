София, 26 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Процесс интеграции Западных Балкан в Евросоюз должен ускориться. Об этом 26 апреля заявил комиссар ЕС по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи на форуме «ЕС идет навстречу Балканам. Уроки Украины: расширение ЕС — защита от войны» в Софии.

European Parliament Оливер Варгейи

Поэтому, отметил европейский чиновник, Болгария должна снять вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

«Война показывает, что мы не должны терять время. Экономический кризис и пандемия коронавируса показывают, к чему может привести отсутствие интеграции. Процесс евроинтеграции стран Западных Балкан должен ускориться», — процитировал болгарский портал Novinite слова Варгейи.

Он напомнил, что верховенство закона должно является главным критерием для вступления в ЕС, но национальная составляющая на Западных Балканах получила слишком большое значение.

«Европа должна действовать вместе для того, чтобы препятствовать возникновению конфликтов на Балканах. Это должно быть приоритетом, так как вся Европа оказалась бы под угрозой из-за возможного конфликта», — отметил Варгейи.

Напомним, что Северная Македония не может начать процесс переговоров о присоединении к ЕС, потому что София требует от Скопье внести сначала в конституцию изменения, которые гарантировали бы права болгарского населения в Северной Македонии.