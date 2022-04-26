Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Неизвестные украли токены почти на $3 млн у владельцев коллекции NFT-изображений под названием Bored Ape Yacht Club. Об этом сообщило издание The Vice.

Одно из изображений коллекции Bored Ape Yacht Club Кадр из тизера Bored Ape Yacht Club

Хакеры взломали страницу владельцев токенов, студии Yuga Labs, в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разместили фейковую рекламу о продаже NFT. В посте они от лица Yuga Labs заставляли пользователей переходить по вредоносной ссылке, обещая токены из нового проекта.

Система была построена так, что при регистрации пользователь подписывал транзакцию и злоумышленники получали доступ к содержимому его кошелька. В итоге мошенникам удалось украсть 134 NFT общей стоимостью на $2,7 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Bored Ape Yacht Club — это коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT), построенная на блокчейне Ethereum. В ней представлены изображения профилей мультяшных обезьян, процедурно сгенерированные с помощью алгоритма.

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