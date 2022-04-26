Мошенники украли NFT-обезьян почти на $3 млн
Вашингтон, 26 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Неизвестные украли токены почти на $3 млн у владельцев коллекции NFT-изображений под названием Bored Ape Yacht Club. Об этом сообщило издание The Vice.
Хакеры взломали страницу владельцев токенов, студии Yuga Labs, в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разместили фейковую рекламу о продаже NFT. В посте они от лица Yuga Labs заставляли пользователей переходить по вредоносной ссылке, обещая токены из нового проекта.
Система была построена так, что при регистрации пользователь подписывал транзакцию и злоумышленники получали доступ к содержимому его кошелька. В итоге мошенникам удалось украсть 134 NFT общей стоимостью $2,7 млн.
ИА REGNUM напоминает, что Bored Ape Yacht Club — это коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT), построенная на блокчейне Ethereum. В ней представлены изображения профилей мультяшных обезьян, процедурно сгенерированные с помощью алгоритма.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели), свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющий реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.