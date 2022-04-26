Бухарест, 26 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Премьера пьесы «Отцы и дети», написанной знаменитым британским драматургом Брайаном Фрилом по одноименному роману Ивана Тургенева, состоится 30 апреля в зале «Ион Карамитру» Национального драматического театра «Иль Караджале» в столице Румынии, 26 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители в театре

По словам критиков, указанная премьера является «эпохальным событием», призванным обратить внимание румынской публики на нестандартное прочтение русской классики. Ранее в репертуаре драмтеатров, оперных театров и оперетты Румынии соответствующие произведения отсутствовали.

Режиссером спектакля выступил известный румынский актер и постановщик Влад Массачи. В поставке заняты известные румынские актеры Александру Поточан, Михай Кэлин, Эмилия Попеску, Мариука Босня, Диана Думбравэ и другие.