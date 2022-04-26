Ярославль, 26 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. По итогам I квартала 2022 года в Ярославской области введено в эксплуатацию 272,8 тысячи квадратных метров жилья, из них 183,7 тысячи – в индивидуальных домах, 89,1 тысячи – в многоквартирных. Об этом сообщает правительство региона.

yarregion. ru Новый дом

Рост объёмов к аналогичному периоду прошлого года составил 20%. ​В целом за год в Ярославской области планируется построить 770 тысяч квадратных метров.