Новосибирская область, 22 июня, 2005, 12:20 — ИА Регнум. Одним из основных пунктов соглашения является обязательство Западно-Сибирской железной дорогой обеспечить удовлетворение платежеспособного спроса населения области на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров. За 5 месяцев отправление грузов по Новосибирскому отделению дороги составило 5838 тысяч тонн (113,8% к соответствующему периоду 2004 года), среднесуточная производительность вагона составила 103,6% к плану. Пассажирооборот за 5 месяцев составил 1535 млн. пасс. км (112,1% к аналогичному периоду 2004 года).

Как сообщили ИА REGNUM в службе по связям с общественностью Западно-Сибирской железной дороги, пригородной пассажирской компанией ОАО "Экспресс-пригород" с начала года перевезено 13338 тысяч пассажиров, в том числе 2197 тысяч человек - федеральных льготников, 1749 тысяч человек - региональных льготников. За оказанные услуги по перевозке льготных категорий пассажиров получено из бюджетов 35184 тысяч рублей, задолженность за май составляет 21698 тысяч рублей и будет погашена в июне.

За 5 месяцев текущего года дорогой своевременно перечислено в региональный бюджет Новосибирской области налогов на сумму 680,3 млн. руб. (108% к соответствующему периоду 2004 года).

У предприятий Новосибирска и области за 5 месяцев службой материально-технического снабжения ЗСЖД закуплено товаров на сумму 195,8 млн. руб., в том числе, лакокрасочные изделия, форменная и специальная одежда, трубы, щебень, запчасти для грузовых вагонов, колодки и шпалы.

Администрацией Новосибирской области перечислено на приобретение нового электропоезда 15 млн. руб. и на строительство нового пригородного железнодорожного вокзала на станции Новосибирск-Главный 15 млн. руб. С марта 2005 года, когда начались работы на строительстве, строителями освоено 12,7 млн. руб.