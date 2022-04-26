Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Правительство РФ выделит из федерального бюджета 26,7 млн рублей аграриям Ленинградской области на производство зерновых культур, сообщили 26 апреля в пресс-службе областной администрации.

Посевная Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Таким образом производители зерна смогут рассчитывать на господдержку не только по итогам финансового года, после сбора урожая, но и в самом начале – перед проведением весенних посевных работ.

«В Ленинградской области на поддержку претендуют порядка 40 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся зерновыми культурами», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что зерно, выращенное в Ленинградской области, идет на производство высокопродуктивных кормов для животных. Это позволяет региону активно развивать производство молока, мяса и яиц.

На 25 апреля в сельскохозяйственных организация Ленинградской области весенний сев проведен на площади 1182 га. Из них, зерновых культур посеяно 1 156 га. Всего весеннюю посевную планируется провести на площади 67 тыс. га (103,2% к 2021 году). Для организации полевых работ аграриям региона уже доведено почти 3 млрд рублей господдержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ расширило поддержку аграриев – из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей производителям зерновых.

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