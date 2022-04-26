Москва, , 16:25 — REGNUM В 2022 году интерес к загородной недвижимости подогревается сложностями с привычным зарубежным пляжным туризмом и опасениями по поводу подорожания отдыха на российском юге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в апреле 2022 года в России почти на 80% увеличилось количество заявок на продажу загородной недвижимости.

Дача

«Весной традиционно оживает рынок загородной недвижимости — многие готовятся к летнему сезону, решают вопросы детского отдыха, и продавцы, конечно, учитывают эти факторы. В этом году интерес дополнительно подогревается пониманием сложностей с привычным зарубежным пляжным туризмом и опасениями по поводу подорожания отдыха на российском юге, – сказал Цыганов. — Поэтому многие стараются вывести свои объекты на рынок. При этом существенная часть домов и дач являются инвестиционными — в 2020 году инвестирование в строительство загородного дома стало популярным, появились почти профессионалы, одновременно ведущие строительство 3-4 домов, стали этим заниматься и непосредственно частные строители, покупавшие землю и самостоятельно проводившие застройку».

По словам экономиста, в 2022 году большинство таких проектов, не проданных ранее, стали выставляться на рынке, и это создало ситуацию повышения предложения, что в целом положительно для потенциальных покупателей.

«Повышение конкуренции на рынке создаст условия, препятствующие существенному повышению цен на загородные дома и дачи», – сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова рассказала, как в России вырастет спрос на загородную недвижимость.

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