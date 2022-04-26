Москва, , 16:23 — REGNUM В России спрос на загородную недвижимость не будет расти так активно, как предложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в апреле 2022 года больше чем на 80% выросло количество заявок на продажу объектов загородной недвижимости.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Многие начали строительство или в ходе пандемии, или до ее начала. Сейчас как раз время готовности проектов. Помимо этого, сильно возросла стоимость материалов. И необходимо окупать затраты и получать прибыли. Действительно, сейчас можно купить дом в 150 кв. м и более за 6 млн руб. Это низкая цена для такой квадратуры. По факту предложения становится больше, чем спроса, – сказала Ермилова. — Также стоит отметить, что отдельные объекты могли быть построены за счёт кредитных ресурсов и владельцы хотят быстрее закрыть долги. Спрос, скорее всего, не будет расти так активно, как предложение. Хотя для тех, кто хотел купить загородную недвижимость, это хороший период. Цены могут снизиться, вполне вероятно, вплоть до 15% от изначальной стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области почти на треть вырос спрос на аренду загородной недвижимости.