Москва, , 16:23 — REGNUM Население Украины сейчас объединено лишь страхом перед нацистскими батальонами, а итогом политики Киева и Запада может стать только распад этой страны на несколько государств, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что нынешняя Украина создана усилиями США в виде анти-России.

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», — сказал Патрушев.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — добавил он.

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