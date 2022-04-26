Москва, 26 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В России онлайн-торговле есть куда расти, и проблема лишь в доступности интернета и санкциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные о том, что в России оборот интернет-торговли в I квартале 2022 года вырос почти на 60%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.

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«В России продолжат расти обороты онлайн-торговли. Факторов, определяющих этот тренд, несколько. Во-первых, это общемировая тенденция. Нам есть куда расти. Проблема лишь в доступности интернета и санкционных ограничениях. Во-вторых, в стране активно развивается инфраструктура онлайн-торговли. Прежде всего логистическая – пункты самовывоза повсюду», — сказал Чеглов.

При этом он обратил внимание, что здесь следует учитывать некоторую подмену понятий.

«За многими товарами мы теперь ходим не в магазин, а в пункт выдачи заказа. И товар считается проданным онлайн, хотя фактически он получен офлайн, – сказал Чеглов. — В-третьих, в условиях роста затрат на закупку и усложнившуюся логистику продавец стремится снизить операционные затраты. А это прежде всего затраты на торговые площади. Все крупные торговые площадки в непродовольственном сегменте стремятся продавать через свои или привлеченные интернет-магазины, а офлайн-магазины использовать больше как витрины, ну и для тех, кто хочет потрогать товар и не может заказать через интернет. В-четвертых, нельзя не видеть некоторую неопределенность в завтрашнем дне. Некоторые люди замыкаются в себе, не хотят посещать публичные торговые пространства, торгово-развлекательные центры. А посещение объектов уличной торговли становится все дороже и неудобнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России многие торговые предприятия будут переформатированы под сеть брендовых шоу-румов.