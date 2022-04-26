Астрахань, , 16:22 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализы на коронавирус Mos.ru

26 апреля выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом – на 6 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 914 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 21 человек выписан после курса лечения, в том числе 41 – за последние сутки.

За весь период скончались 2988 человек. Подтвержден один новый летальный случай.