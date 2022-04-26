Москва, 26 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Развитые страны будут создавать свои цифровые валюты, а развивающиеся – использовать «крипту». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что в Центральноафриканской Республике разрешили использовать криптовалюту.

Криптовалюта

«Несмотря на длительное противодействие властей большинства стран, криптовалюты заняли солидное положение на мировых финансовых рынках, показав тем самым, что криптовалюты как явление состоялись и останутся в мире всерьез и надолго, — сказал Марков. — Понимая возрастающую роль цифровой экономики и цифровых денег, монетарные власти многих стран, в том числе и России, начали работать над выпуском своих собственных цифровых валют, работающих на тех же технологиях, что и криптовалюты».

Однако, как подчеркнул Марков, не все страны могут себе это позволить.

«В первую очередь это относится к небогатым, небольшим и развивающимся странам. Тогда для решения денежных вопросов они в качестве расчетных средств и средств платежа разрешают хождение криптовалют. В первую очередь биткоина, – сказал Марков. — Первой такой страной стал Сальвадор, признавший в сентябре 2021 года биткоин. Следующей стала Центральноафриканская Республика (ЦАР), принявшая соответствующий закон в конце апреля 2022 года».

По мнению Маркова, данная тенденция продолжится.

«Развитые страны будут создавать свои цифровые валюты, а развивающиеся будут использовать имеющиеся криптовалюты до тех пор, пока развитие технологий не позволит им создать свои», – полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, парламент ЦАР принял закон, разрешающий использовать криптовалюту.