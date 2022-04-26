Бали, Индонезия, , 16:19 — REGNUM Власти острова Бали депортируют из Индонезии канадского туриста, который обнаженным исполнил танец на священной горе, сообщает Le Figaro.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

Канадский турист выложил в социальной сети, как он исполняет ритуальный танец обнаженным на горе Батур, вулкане, который многие балийцы считают священным. Среди интернет-пользователей поднялась волна протестов, обвиняющих иностранца в неуважении балийских верований.

Арестованный и допрошенный иностранный гражданин ожидает депортации, но власти Бали не смогли сразу выслать туриста из страны, поскольку тот не привит от COVID-19.

В миграционной службе на Бали заявили, что уроженец Ванкувера находился в Индонезии с 2019 года, сначала в качестве туриста, а затем изучая альтернативные методы лечения остеопороза. Турист заявил, что не знал, что гора Батур является священным местом.

На Бали было много инцидентов с туристами, неуважительно относящимися к законам и верованиям острова. В прошлом году около 200 человек были высланы с Бали за нарушение санитарных правил, связанных с COVID-19.