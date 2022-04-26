Бали, Индонезия, 26 апреля 2022, 16:19 — REGNUM Власти острова Бали депортируют из Индонезии канадского туриста, который обнаженным исполнил танец на священной горе, сообщает Le Figaro.

Туристы на острове Бали
Туристы на острове Бали
(сс) Grayswoodsurrey

Канадский турист выложил в социальной сети, как он исполняет ритуальный танец обнаженным на горе Батур, вулкане, который многие балийцы считают священным. Среди интернет-пользователей поднялась волна протестов, обвиняющих иностранца в неуважении балийских верований.

Арестованный и допрошенный иностранный гражданин ожидает депортации, но власти Бали не смогли сразу выслать туриста из страны, поскольку тот не привит от COVID-19.

В миграционной службе на Бали заявили, что уроженец Ванкувера находился в Индонезии с 2019 года, сначала в качестве туриста, а затем изучая альтернативные методы лечения остеопороза. Турист заявил, что не знал, что гора Батур является священным местом.

На Бали было много инцидентов с туристами, неуважительно относящимися к законам и верованиям острова. В прошлом году около 200 человек были высланы с Бали за нарушение санитарных правил, связанных с COVID-19.