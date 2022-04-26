Москва, , 16:41 — REGNUM Президент отдела международного кинопроката Warner Bros. Эндрю Криппс рассчитывает на возобновление деятельности студии в России. Об этом 26 апреля пишет издание Deadline.

Warner Bros spangle84

«За последние несколько лет мы все научились жить в неизвестности, в том числе из-за закрытых кинотеатров по всему миру. Случившееся произошло по другой причине, и мы должны надеяться на какое-то подобие решения», — заявил Криппс. Также президент киностудии отметил, что российский рынок приносил Warner Bros. около 5% международных сборов.

Напомним, что в марте 2022 года Россию покинули крупные киностудии, включая Disney, Universal, Sony, Paramount и Warner Bros. Причиной для подобного ухода студий стало проведение спецоперации на территории Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградский губернатор рассказал студентам об освободительных целях СВО