Кишинёв, 26 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Обстановка в Приднестровье стала причиной нападения на министерство в Тирасполе, сообщила 26 апреля президент Молдавии Майя Санду.

Новый президент Молдавии Майя Санду

Комментируя события 25 – 26 апреля, когда в Приднестровье были совершены нападения на здание министерства госбезопасности, на объекты воинской части и на вышки радиотелецентра «Маяк», глава республики сказала, что проблема не в Молдавии, проблема – в самом Приднестровье.

Майя Санду «Есть напряжённость в отношениях между разными силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации».

Она добавила, что от этой ситуации страдает Молдавия. Глава республики подчеркнула, что не нужно вовлекать Кишинёв «в действия, которые могут поставить под угрозу мир».