Москва, 26 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В ближайший месяц курс рубля сохранится в границах 73-75 рублей за доллар и 77-80 рублей за евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Александр Бердышев.

Доллары и евро

«Пиковые значения курсов доллара и евро на уровне 120,38 рубля за доллар и 132,96 рубля за евро были зафиксированы 11 марта 2022 года, после чего рубль вышел на траекторию роста, и на сегодняшний день его курс стабилизировался на уровне значений начала года, – сказал экономист. — Основным фактором укрепления курса рубля в апреле является профицит счета текущих операций в условиях высоких экспортных цен на энергоресурсы и значительного сокращения импорта под воздействием санкций».

Экономист подчеркнул, что существенную поддержку рублю оказало также мартовское повышение ключевой ставки до 20% и ужесточение валютных ограничений.

«Представляется, что в ближайший месяц, несмотря на прогнозируемое снижение Банком России ключевой ставки, а также ужесточение монетарной политики в США, курс рубля сохранится в нынешних границах: 73-75 рублей за доллар и 77-80 рублей за евро», — подытожил Бердышев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в скором будущем курс доллара может вырасти до 100, а может быть и 150 рублей.