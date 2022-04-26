Казань, , 16:21 — REGNUM В Казани открывают программу бакалавриата по направлению «Русский жестовый язык: теория и практика перевода». Прием на обучение ведет Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза.

Жесты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Впервые студентами в этом году станут 13 человек. Программа рассчитана на 4,5 года обучения в очно-заочной форме. Образовательный процесс планируют организовать для типично слышащих студентов на русском и английском языках.

Практику речи будут вести преподаватели, которые являются неслышащими. Соответствующее образование на данный момент можно получить только в двух государственных вузах (в Москве и Новосибирске). Курировать группы будет лингвист Московского государственного лингвистического университета Анна Комарова.

По информации вуза, с нарушениями слуха в Татарии проживает 4 тыс. человек. владеющих русским жестовым языком. Переводчиками в республике работают 35 человек, из них 95% — слышащие дети глухих родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют создать цифровую платформу, предназначенную для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

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