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Кирилл Шевченко. От импровизации к цугцвангу: Пражская весна 1968 года и Варшавский договор. М., 2019

Кирилл Шевченко. От импровизации к цугцвангу: Пражская весна 1968 года и Варшавский договор. М., 2019.

Книга минского историка Кирилла Шевченко восстанавливает историю советско-чехословацких отношений в 1968 г. Исследователь указывает, как по мере осуществления реформ по демократизации социалистической системы ухудшались отношения не только между Прагой и Москвой, но и с другими странами восточного блока.

Уже фактическая отмена предварительной цензуры 4 марта 1968 г. вызвала неудовольствие руководства КПСС, что, как это не парадоксально, имело под собой все основания. Шевченко отмечает, что предметом критики прессы, теперь, в числе прочего

Неоднократные обещания первого секретаря ЦК коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека изменить ситуацию ни к чему не приводили.

Еще большие опасения вызывали предполагаемые реформы. Принятая месяц спустя после снятия ограничений для СМИ «Программа действий» предполагала не только постепенный демонтаж тоталитарной системы, но и внедрение элементов рыночной экономики.

Советское руководство и часть стран организации Варшавского договора (особенно ГДР и ПНР) с беспокойством к пражским нововведениям. Как пишет Шевченко,

Одновременно впрочем, продолжались переговоры и с правительством Дубчека.

Замена во всех властных структурах лояльных Москве сотрудников привело к общему понижению качества их работы. Так, проведение в июне странами Организации Варшавского Договора (ОВД) на территории ЧССР военных маневров выявили крайне неудовлетворительную подготовку чешских солдат и офицеров. Ситуация усугублялась тем, что учения проводились по инициативе Праги, желавшей показать высокий боевой дух своей армии.

Несмотря на довольно большой срок подготовки к вторжению и наличие оппозиционно (или просто критически) настроенных по отношению к реформаторам функционеров брежневскому руководству не удалось подготовить альтернативную Дубчеку команду и даже просто оперативно взять под контроль местную компартию.

Так, уже после вторжения армий ОВД, в стране прошел съезд КПЧ, осудивший ввод войск (решение пришлось отменять постфактум). Возглавившие страну Людвик Свобода и Густав Гусак, думается, были в глазах Москвы скорее меньшим злом, чем верные союзники.

Интересно, если бы советское руководство избежало подобных ошибок, изменились бы оценки самого факта вторжения? Или все равно во всем оказались бы опять виноваты «эти русские»?

Полный здесь книги здесь: https://regnum.ru/uploads/docs/2020/07/16/regnum_file_159489183122412448.pdf