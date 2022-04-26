Москва, 26 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Европейском союзе сформировался пул из пяти государств, которые открыто высказались против эмбарго на российские углеводороды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Евросоюз

«Это Германия, Венгрия, Австрия, Словакия и Нидерланды. В свою очередь, Франция, Польша и Прибалтика настаивают на скорейшем введении эмбарго. При этом есть определенная зависимость между позицией конкретной страны по вопросу введения газового эмбарго и долей российского газа в национальной экономике, — сказал Понкратов. — Например, доля российского газа в потреблении этого вида сырья Францией составляет 24%, а вот Германия на 50% зависит от российских поставок, в Италии, Словакии и Финляндии доля российского газа на внутреннем рынке составляет 46%, 70% и 90% соответственно. А Нидерланды закупают в России газа на 1/3 больше собственного потребления и благодаря этому продолжают оставаться крупным поставщиком газа для соседних стран, несмотря на вывод из эксплуатации своего крупнейшего газового месторождения Гронинген».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, как выглядит структура европейского газового рынка по итогам 2021 года.

«Объем рынка – 545 млрд куб. м. Собственная добыча – 200 млрд куб. м. Итого Россия обеспечивает своими поставками 59,9% импорта и 37,9% потребления газа в Европе. Россия готова наращивать поставки углеводородов в страны ЕС, и недавнее подписание долгосрочного газового контакта с Венгрией тому подтверждение. Но посмотрите на реакцию европейских соседей, которые сразу начали обвинять венгров в нарушении европейской солидарности!» — констатировал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что случится с ЕС, если его жители останутся без российских энергоресурсов.