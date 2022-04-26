София, 26 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план выделения в общей сложности 1 миллиона левов ($550 тыс.) владельцам сельскохозяйственных животных и пчел, павших в результате землетрясений, оползней, наводнений или лесных пожаров. Об этом 26 апреля сообщает софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, указанный план будет реализован в рамках масштабной государственной программы поддержки аграрного сектора Болгарии. Соответствующую заявку на помощь болгарские фермеры смогут до 5 мая текущего года.

Предполагается, что за каждую овцу или корову отдельно взятое хозяйство получит компенсацию в размере 158 левов ($87). Размер выплат за потерянную пчелиную семью составит 119 левов ($65). При этом каждый соискатель будет обязан предъявить справку о стихийном бедствии, повлекшем гибель его питомцев.