Москва, , 16:14 — REGNUM Если Европейский союз останется без поставок российских углеводородов, то его жителям едва ли удастся пройти следующий зимний сезон без аварий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В среднесрочной перспективе ЕС не может себе позволить эмбарго на поставки первичных энергоресурсов, в первую очередь газа. Сейчас фиксируется рекордно низкий уровень газа в европейских газохранилищах – по многим из них отобрано 78-83% активного газа. Совершенно очевидно, что без поставок из России европейцам будет невозможно закачать необходимые объемы газа для безаварийного прохождения следующего зимнего сезона», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, какие страны ЕС высказываются в отношении РФ неадекватно, а какие – аккуратно.

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