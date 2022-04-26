Москва, 26 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Передать охрану детсадов и других объектов в сфере образования сотрудникам Росгвардии, у которых есть необходимая подготовка и оснащение, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«К сожалению, все выше становится угроза терактов со стороны киевского режима. По приказу украинского руководства уже обстреливают российские города и поселки в приграничных районах, планируют устранение российских журналистов. Кто может стать целью их следующей атаки, сказать сложно, но защитить наших детей мы обязаны», — отметил Миронов.

В Ульяновской области произошла ужасная трагедия в детском саду, куда ворвался вооружённый мужчина: убиты двое детей, один воспитатель, ещё один педагог ранен, сообщил в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Читайте также:Ульяновский губернатор подтвердил смерть двух детей при стрельбе в детсаду