Москва, , 16:12 — REGNUM Абсолютно все страны Европейского союза должны признать, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Самые жесткие высказывания в адрес России и самые неадекватные призывы звучат из уст чиновников Евросоюза и представителей Еврокомиссии, — сказал Понкратов. — Национальные же правительства стран – членов ЕС высказываются куда более аккуратно. За исключением стран, полностью и давно пропитанных русофобией, например Польши или Прибалтики. Но абсолютно все вынуждены признавать, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в страны ЕС. За более чем полувековую историю поставок газа в Европу Россия лишь однажды была вынуждена остановить поставки – в 2013 году, когда был выявлен факт массированного отбора Украиной транзитного газа, идущего в Европу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, из-за чего в Европейском союзе обострились внутренние противоречия.

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