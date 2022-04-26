Валуйский район, Белгородская область, 26 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Восемь граждан Шри-Ланки приговорены к лишению свободы за попытку незаконного пересечения Государственной границы в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

Иностранцы в январе 2022 года пытались в обход пунктов пропуска выехать на территорию Украины. Их задержали в одном из приграничных хуторов Валуйского района, при себе у нарушителей не было действительных документов на право выезда из РФ.

Каждому нарушителю суд назначил шесть месяцев лишения свободы в исправительной колони общего режима. Приговор вступил в законную силу.