Москва, , 16:07 — REGNUM Участник турниров «Московский Киберспорт» и победитель чемпионата Москвы 2022 года по Dota 2 Борис solji; , Хундзия в составе команды felt вышел в первый дивизион официальной североамериканской лиги Dota Pro Circuit. Об этом 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспорт Clément Grandjean

В первом дивизионе спортсменам предстоит встретиться с командой из Северной Америки Evil Geniuses. В 2015 году коллектив выиграл чемпионат мира The International.

Добавим, что Борис Хундзия стал победителем Чемпионата Москвы 2022 года в составе команды NonTeachable. За эту победу ему присвоили первый разряд по компьютерному спорту.

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