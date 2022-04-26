26 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:39 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили появление избранного президента страны Юн Сок Ёля на популярном телешоу.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации южнокорейских СМИ, неожиданное появление избранного главы государства Юн Сок Ёля на популярном телешоу вызвало споры о его политизации.

Юн появился в качестве гостя в шоу телеканала tvN «Уличная викторина», где он поделился своими планами после избрания на пост главы государства и рассказал о своей подготовке и сдаче экзамена на адвоката. Он также отметил, что его появление на телешоу частично основано на его личном желании, а частично — на рекомендациях его приближенных.

Ток-шоу, которое ведет известный комик Ю Чжэ Сок, посвящено рассказам о жизни обычных людей. Изначально программа снималась по всей стране, однако после начала пандемии коронавируса все съемки проходили на студии. Большинство гостей телешоу — обычные люди, поэтому появление Юн Сок Ёля вызвало негативную реакцию многих зрителей.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

Ситуация приняла особый оборот, когда местные СМИ сообщили, что президент Мун Чжэ Ин пытался появиться на том же шоу, однако продюсеры отказали ему. В CJ ENM сразу опровергли эту информацию, добавив, что они никогда не получали такого предложения от представителей Голубого дома.

Премьер-министр страны также хотел принять участие в шоу прошлой осенью, чтобы продвигать ответные меры страны на COVID-19, но, по сообщениям местных СМИ, продюсеры также отказали ему.

Некоторые предполагают, что за участием Юн Сок Ёля в шоу может стоять генеральный директор CJ ENM, поскольку до присоединения к компании он работал прокурором и адвокатом.

«Это была моя любимая телепередача, однако и она разочаровала», — пишет kh_e***.

«Уверен, Юн Сок Ёль заставил их. Вот почему продюсеры поувольнялись», — предполагает zmfw***.

«Не думаю, что было бы много пользы от того, если бы Мун Чжэ Ин появился на этом шоу. Однако разве много пользы принес Юн, посетив программу?» — интересуется ms53***.

Мун Чжэ Ин Официальное интернет-представительство президента России

«Стоило новости про Юна появиться, как два продюсера программы заявили о переходе на другой телеканал. На основе этого можно сделать выводы, что руководство канала, на котором выходит передача, всё подстроило, продюсеры выступили против и ушли на другой канал», — смеется kthm***.

«Раньше они рассказывали о жизнях простых людей, с каких пор они начали привлекать политиков?» — недоумевает jang***.

«Всё дело в том, что глава телекомпании также учился на юридическом в Сеульском национальном университете», — считает chi0***.

«М-да… беспристрастность каналов под угрозой», — отмечает book***.

«Юн испортил своим присутствием программу!» — утверждает trgw***.

«Уровень поддержки Юн Сок Ёля Упал до того, как он успел вступить в должность, поэтому он решил выступить в программе, чтобы подправить свой имидж», — уверяет 3__1***.

«Это конец телешоу», — предполагает park***.

«Юн, следи за рейтингами. Если хочешь, чтобы тебе объявили импичмент, то продолжай пороть чушь», — советует lhm7***.

«Это только начало. С момента его избрания он играет нечестно», — утверждает 0119***.

«Юн, если у тебя есть время заниматься чем-то подобным, то лучше подумай о том, как решить ворох национальных вопросов и сделать людей счастливыми», — предлагает acof***.

«Стыдно, что такой низкий человек является президентом нашей страны», — считает blue***.