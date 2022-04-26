Париж, 26 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Нагрузка на больницы во Франции не уменьшается, несмотря на снижение числа случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Во французских больницах находятся 24 980 пациентов с COVID-19. Из них 1659 человек поступили в реанимацию.

За сутки от COVID-19 умерли 196 жителей Франции. За последние 24 часа также было выявлено 13 984 носителя коронавируса, что является традиционно низким показателем после выходных.