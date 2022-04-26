Прага, 26 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Дискуссий о возможности распределения по странам ЕС беженцев с Украины не будет в ближайшие полгода, заявил 26 апреля глава МВД Чехии Вит Ракушан, сообщает CTK.

Pixabay.com Беженцы в ЕС

Чешский министр внутренних дел заявил об этом после встречи в Праге с коллегой из Австрии Герхардом Карнером.

Глава МВД Чехии, говоря о теме Украины как центральной в переговорах, отметил, что пока Прага председательствует в ЕС, а это с июля и до конца этого года, дискуссии о введении квот по распределению беженцев с Украины не будет.

Со своей стороны австрийский министр отметил, что и в Вене не считают тему квот по беженцам внутри ЕС актуальной. По его словам, приехавшие с Украины могут переезжать из страны в страну в пределах ЕС свободно.