София, , 16:04 — REGNUM Руководство крупнейшей структуры коалиционного правительства Болгарии – Болгарской социалистической партии (БСП) – отказалось отправлять своих представителей в Киев в составе делегации Совета министров страны. Об этом 26 апреля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы БСП, вице-премьера Болгарии Корнелии Ниновой, в настоящее время в подобном визите «нет необходимости».

«Мы готовы принимать украинских беженцев и выделять Киеву деньги, — отметила, в частности, она. — Однако выполнять просьбу украинских властей о снабжении ВСУ летальным оружием болгарские левые силы не намерены».

Нинова также подчеркнула, что ее партия и в дальнейшем будет использовать свое право вето в правительстве и парламенте по вопросу помощи Украине.

Напомним, 27 апреля делегация кабмина Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым отправляется с официальным визитом в Киев. При этом состав указанной группы еще не утвержден.