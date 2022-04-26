Москва, , 16:03 — REGNUM Россия продолжит проводить у себя международные спортивные мероприятия, несмотря на нарушения и политизацию подходов со стороны ряда других стран. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Все программы, планы, обязательства, связанные со спортом, мы будем выполнять. Мы остаёмся открытыми для широкого, конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами и верен спорту», — заявил Путин.