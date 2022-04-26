Тбилиси, 26 апреля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Грузии не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса, соообщает 26 апреля stopcov. ge.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

Было подтверждено 62 новых случая заражения вирусом. За сутки выздоровели 104 человека.

Всего в Грузии было выявлено 1 654 375 подтверждённых случаев. Из них выздоровело 1 636 108. Умерло 16 800 человек.

Напомним, что первый подтвержденный случай коронавируса в Грузии в 2020 году был выявлен 26 февраля.