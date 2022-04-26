Уфа, , 16:06 — REGNUM Обстоятельства гибели ребенка устанавливают в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительной информации, днем 26 апреля 2022 года в г. Уфе девочка 2020 года рождения находясь на кухне, забралась на подоконник и выпала из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Парковая. Она получила не совместимые с жизнью травмы.

По данному факты следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе под окнами дома обнаружили тело двухлетнего ребенка.

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