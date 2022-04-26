Москва, , 16:39 — REGNUM В Сети появился трейлер российского фильма «Приплыли!». Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Владимир Яглыч в фильме «Приплыли!» Кадр из трейлера

Действия ленты разворачиваются на яхте, пассажиры которой — люди с совершенно разными целями, но оказавшиеся в совместном путешествии по странному стечению обстоятельств. Главные роли в картине сыграют Александр Соколовский, Владимир Яглыч, Роман Фомин и Маргарита Аброськина.

Напомним, что премьера «Приплыли!» намечена на 19 мая 2022 года. Производством картины занималась компания «Наше Кино».

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