Анкара, , 16:00 — REGNUM В большинстве мест Турции гражданам не придётся больше носить медицинские маски. Об отмене этого требования 26 апреля в ходе выступления в Анкаре объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Трехслойные маски Дарья Драй © ИА REGNUM

«Требование носить маски в закрытых помещениях, которое действовало почти три года в Турции, отменяется», — сказал турецкий лидер.

При этом в общественном транспорте и больницах требование носить маски сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции с сентября 2020 года. Граждан обязали носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.