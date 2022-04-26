Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, по состоянию на 15:25 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,51%, до $103,86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» Government.ru

«Как предполагалось, «медведям» удалось на какое-то время затолкать нефть ниже отметки $100 за баррель, но долго она там не удержалась.

Впрочем, особых поводов для ралли на рынке нефти сейчас тоже нет. Газ на спотовом рынке в Европе торгуется в районе $1050 за тысячу кубометров.

Рынок ждет повышения учетной ставки в США, кроме того, негативный эффект оказывает информация о закрытии Пекина на локдаун.

Так что в ближайшие дни можем будет увидеть новую атаку на поддержку уровня $100 за баррель», — предполагает эксперт.

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