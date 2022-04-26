Бухарест, 26 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Представители правительства Румынии воздержались от комментариев относительно событий 25 – 26 апреля в Приднестровье, отметив, что они не располагают детальной информацией о произошедшем. Об этом 26 апреля сообщает «Румынское телевидение».

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По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, в настоящее время Бухарест внимательно анализирует ситуацию, и румынские власти сделают соответствующие выводы после обнародования позиции официального Кишинева по данному вопросу.

«Мы будем следить за новостями из [этого] региона», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, утром 26 апреля в городе Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные лица взорвали две вышки, принадлежащие местной телерадиокомпании. Накануне в приднестровской столице Тирасполе обстрелу подверглось здание силовых структур республики.