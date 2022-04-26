Макеевка, ДНР, 26 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 15:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США не считает, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.