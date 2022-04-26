Москва, 26 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Все гипермаркеты OBI возобновят работу в России о конца майских праздников. Гипермаркет на Ходынском поле в Москве откроется уже 27 апреля, сообщает пресс-служба компании.

ИА REGNUM Цветущие яблони

В компании заявили, что гипермаркеты товаров для ремонта и дачи откроются с началом нового дачного сезона. У этого процесса будет несколько этапов: к 1 мая заработают магазины в Москве и Санкт-Петербурге, позднее откроются гипермаркеты в регионах.

«До конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении.

Снова будут работать сайт и мобильное приложение OBI, но пока лишь в информационном режиме. Запуск интернет-магазина анонсируют отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о передаче российского бизнеса германской компании OBI в доверительное управление.

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