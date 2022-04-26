Москва, , 15:56 — REGNUM Олимпийские Игры теперь стали крайне политизированным спортивным мероприятием. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Олимпийских игр.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Наших спортсменов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности», — заявил Путин.

«Трудно себе представить, но это несовместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под видом рекомендаций были введены реальные санкции, и всё это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализация. Потому что зависимость очень большая от спонсоров, от денежных мешков», — указал он.